Bologna, le parole di Niccolini, Orsolini e Ravaglia

Daniel Niccolini, storico vice di Vincenzo Italiano oggi espulso, ha commentato a Sky la vittoria del Bologna sull’Inter: “Abbiamo avuto anche qualche altra occasione prima del gol, ci abbiamo creduto fino alla fine. Bello in questo stadio che ha dato il massimo”.

Bologna, ancora Niccolini

L’obiettivo Champions non è così lontano, visto anche come avete giocato con Inter e Napoli: “Io penso che dobbiamo pensare partita per partita. L’obiettivo è l’Europa, poi a fine campionato vedremo quale sarà”.

Cosa è successo tra Italiano e Farris: “Sinceramente non ho parlato con il mister. Però cose di campo, secondo me l’arbitro poteva anche dare due gialli. Anche perché per il mister è la prima espulsione, era un po’ dispiaciuto”.

Così Orsolini

Mattatore dell’incontro con una sforbiciata che ha regalato la vittoria al suo Bologna nella sfida contro l’Inter, Riccardo Orsolini ha commentato la gara ai microfoni di DAZN: “Un finale folle, inseguiamo un sogno che ci ossessiona in questo finale di stagione. Vogliamo ottenere sempre il massimo, anche in occaisone di queste gare complicate”

Come nasce il gol: “Ero in posizione leggermente arretrata, quindi mi sono coordinato. Ci provo spesso, nove volte su dieci non la prendo. Sono contento per l’importanza del gol e dei tre punti. Spero di aver fatto un regalo alla piazza”

Italiano ti ha schierato solo nel secondo tempo: “So che il mister ogni tanto qualcosa cucina, oggi ha cucinato bene, poi l’hanno cacciato malamente. Se succede sempre questo, va bene”

Credete nella Champions: “I tifosi credono nella Champions, noi dobbiamo solo lavorare”

Così Ravaglia

Federico Ravaglia, portiere del Bologna, ha commentato a Sky la vittoria sull’Inter grazie a una rovesciata di Orsolini: “Conosciamo tutti il valore dell’Inter, ci aspettavamo tutti una partita difficile come lo è stata. Loro hanno pagato un po’ di stanchezza dall’impegno Champions, però rimane l’Inter: è la prima in classifica e l’ha dimostrato. Poi la partita è andata benissimo, Orso l’ha sbloccata un con una magia e ora ci godiamo il risultato”.

La mentalità è la forza di questo gruppo, anche pensando alla Champions: “Io sono uno di quelli che è qui da più tempo, insieme a Orsolini. Abbiamo visto bene cosa è cambiato in questi anni a Bologna, c’è stato un forte cambiamento a livello di mentalità: nelle ultime tre stagioni stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro che parte da lontano. Ci godiamo il risultato, poi ci saranno ancora tante partite difficili. Abbiamo un sogno da conquistare, ci siamo promessi che non molleremo fino alla fine”.