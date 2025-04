Gol ed emozioni, ma Empoli-Venezia finisce 2-2! Pareggio che non serve a nessuno

Termina 2-2 la sfida tra Empoli e Venezia. Un risultato che lascia più o meno tutto invariato in zona retrocessione. Con toscani e veneti che si annullano dopo un super secondo tempo.

Prima frazione bloccata

Partita subito vivace nei primi minuti. Al 10′, i padroni di casa provano a spingere con qualche cross pericoloso e un tentativo da fuori di Esposito, mentre gli ospiti rispondono in contropiede con Busio che spreca una buona occasione. Tre minuti più tardi, prima vera occasione per il Venezia: su un cross di Nicolussi Caviglia, Idzes sfiora e Vasquez è costretto a smanacciare. Al 20’ è l’Empoli a farsi vedere con Fazzini lanciato verso la porta, fermato in extremis da Marcandalli.

Al 24’, è ancora l’Empoli in proiezione offensiva: Cacace parte in velocità costringendo Radu all’uscita. Nell’azione successiva, Candé rischia un clamoroso autogol rinviando addosso a Doumbia. Al 33’, ci riprova Nicolussi Caviglia, ma trova ancora Vasquez pronto. Due minuti dopo, il portiere empolese si supera sul destro potente di Doumbia: è questa l’occasione più nitida del primo tempo.

Empoli e Venezia, tanti gol nessun vincitore

Subito scintille in apertura: al 46’, Colombo si invola verso la porta, ma viene steso da Marcandalli. Punizione e cartellino giallo, tra le proteste dei toscani che chiedevano il rosso. Al 57’, grande azione dell’Empoli: Fazzini si inserisce su un cross dalla destra e in acrobazia firma un gran gol per l’1-0.

L’Empoli continua a spingere: al 64’ ci provano Esposito e Cacace, ma il Venezia resiste. E al 67’ arriva il pareggio : corner, uscita a vuoto di Vasquez e Yeboah, tutto solo, insacca l’1-1. All’85’, il Venezia completa la rimonta: Gytkjaer si vede respingere il tiro da Vasquez, ma Busio è il più lesto sulla ribattuta e fa 2-1. Nemmeno due minuti dopo, però, l’Empoli trova il pari con uno splendido gol di Anjorin, che salta un uomo e batte Radu con un tiro a giro preciso all’angolino per il definitivo 2-2!