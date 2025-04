UFFICIALE Lecce, decisione sul futuro di Giampaolo: il comunicato del club

L’U.S. Lecce nel ribadire, fino al termine del campionato per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, la piena fiducia al mister Giampaolo, al suo staff ed a tutto il gruppo squadra comunica di aver anticipato la partenza per Bergamo al fine di svolgere in loco un periodo di ritiro.

Dopo il brutto ko contro il Como, il giorno dopo il passivo pesante subito al Via Del Mare, il Lecce ha deciso di confermare l’allenatore nonostante le ultime indiscrezioni che parlavano di una posizione traballante e di un esonero che sarebbe arrivato a stretto giro di posta.

Giampaolo resta al Lecce: il club dà fiducia all’allenatore

Marco Giampaolo, nella sala stampa del “Via del Mare”, ha commentato la sfida fra il Lecce e il Como. “Sviscerare la partita, discutere di dinamiche e di cosa è successo sono giustificazioni che non voglio prendere. Mi assumo in toto la responsabilità di questa sconfitta. Mi dispiace moltissimo per tutti i nostri tifosi, quelli presenti e quelli che hanno tifato da casa. Aggiungere qualsiasi altra cosa sarebbe cercare di giustificarsi. Non lo voglio fare. Ci metto la faccia, è colpa mia. Questo non significa che faccio un passo indietro, sono qui a lottare. Non rispondo ad altre domande, mi assumo le mie responsabilità”.