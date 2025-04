Manchester City, De Bruyne: “Non ho ricevuto un’offerta di rinnovo”

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, lascerà il club a fine stagione. Queste le sue parole riportate dalla BBC: “Non ho ricevuto alcuna offerta per tutto l’anno” – spiega lui con un certo rammarico – “, hanno semplicemente preso una decisione. Ovviamente sono rimasto un po’ sorpreso, ma devo accettarlo. Onestamente, penso ancora di poter dare il massimo a questo livello, come sto dimostrando, ma capisco che i club debbano prendere delle decisioni“.

Manchester City, ancora De Bruyne

Poi ha rilanciato: “Sento di avere ancora molto da dare. Ovviamente so di non avere più 25 anni, ma sento ancora di poter fare il mio lavoro. Sono aperto a tutto. Devo guardare il quadro generale. Considero lo sport, la famiglia, tutto insieme, ciò che ha più senso per me e la mia famiglia. Mi piace giocare a calcio. Mi piace competere. È quello che sento, quindi non posso dire di voler smettere perché sento ancora che ogni volta che mi alleno voglio battere i ragazzi“.