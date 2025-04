Milan-Atalanta 0-1, Ederson manda la Dea in paradiso

Un gol di Ederson nel secondo tempo regala i 3 punti all’Atalanta contro il Milan. Rossoneri che chiudono il match con 5 attaccanti in campo senza mai riuscire però a sfiorare l’1-1.

Milan-Atalanta, le ufficiali

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Sergio Conceiçao.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Cuadrado; Pasalic; Retegui, Lookman. All. Gian Piero Gasperini.

Primo tempo, finisce 0-0

Prima occasione per la Dea al 20′. Cross dalla destra per l’inserimento a fari spenti del mediano che prende il tempo a Pulisic senza riuscire ad angolare il suo colpo di testa. Un minuto e ci prova anche il Milan. Uno due in velocità fra Leao e Theo Hernandez, tocco sotto sporcato in uscita da Carnesecchi ma c’era un fuorigioco di partenza del terzino francese. Al 28′ chance per Retegui. Prima conclusione tentata dal capocannoniere del campionato, termina a lato la girata sul cross dal fondo di Pasalic. Chance per il Milan al 30′. Leao si invola verso la porta di Carnesecchi sul pallone in verticale di Reijnders, lo chiude Bellanova con un recupero strepitoso. Grande chance per Jovic al 43′. Sul passaggio filtrante di Jimenez si gira molto bene sul sinistro il numero 9 ma da ottima posizione spedisce fuori dallo specchio.

La decide Ederson

Milan subito pericoloso al 47′. Ripartenza del Milan avviata da Fofana, palla per Reijnders che cerca il passaggio in mezzo intercettato da De Roon. Ci prova Reijnders al 51′. Finta per rientrare sul sinistro e calcia l’olandese, fa muro Hien. Poi ci prova Fofana, murato in calcio d’angolo. Un minuto e Milan ancora pericoloso. Jovic allarga verso Leao che sceglie una via di mezzo tra il tiro e il cross, non ci arrivano Pavlovic e Pulisic. Ancora Milan al 55′. Inserimento di Tomori, che va al cross basso verso il secondo palo sul quale è in ritardo Leao.

Dea che la sblocca al 63′ con Ederson. Lookman crossa verso il secondo palo per la torre di Bellanova che favorisce il colpo di testa del brasiliano, al quarto centro in campionato. Lookman che sfiora il raddoppio al 74′. Lookman sfonda e serve Retegui che disturbato da Pavlovic non riesce a spedire in porta. Ultima chance per Reijnders al 95′. Carica il destro dalla distanza e calcia in porta l’olandese, ma spedisce ampiamente fuori dallo specchio. Finisce 0-1 per l’Atalanta, ora sempre terza a 64 punti.