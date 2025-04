Milan-Atalanta, le ufficiali: la scelta su Maignan, sorpresa nella Dea

Alle 20.45 si affronteranno al Meazza Milan e Atalanta per la 33^ giornata di Serie A. Nei rossoneri recupera Maignan che gioca dal 1′ minuto. In attacco confermato Jovic con Pulisic e Leao. Nella Dea titolare nel terzetto difensivo De Roon con Hien e Djimsiti. Bellanova esterno a centrocampo, Cuadrado con Lookman e Retegui in attacco.

Milan-Atalanta, le ufficiali

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. Allenatore: Conceicao.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Cuadrado, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini.