Milan-Atalanta, una sfida che vale l’Europa: Conceicao conferma il 3-4-2-1, Gasperini ritrova CDK

Il big match della 33esima giornata di Serie A vedrà il Milan di Sergio Conceicao affrontare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Entrambe le squadre hanno ritrovato il successo nell’ultimo match di campionato: i rossoneri a Udinese con il nuovo modulo, i nerazzurri in casa contro il Bologna, con tre punti conquistato che hanno messo fine alla striscia di tre sconfitte consecutive.

Il punto su Milan e Atalanta: chi gioca e chi no

L’allenatore portoghese farà affidamento al rodato 3-4-2-1 confermando gli stessi uomini che sono scesi in campo al Bluenergy Stadium con il recupero in extremis del capitano del Milan, Mike Maignan, dopo il brutto scontro contro Alex Jimenez che l’ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella. In avanti ancora una volta il preferito è Jovic dal 1′ rispetto ad Abraham con Pulisic e Leao che agiranno ai suoi lati. In difesa il sacrificato sarà Thiaw, con Theo Hernandez confermatissimo a tutta fascia.

Il tecnico della Dea a sua volta è costretto a convivere con numerosi problemi in difesa: nell’ultimo turno di campionato Gian Piero Gasperini ha perso per queste ultime partite Sead Kolasinac, con il centrale bosniaco che ha rimediato la rottura del crociato raggiungendo in infermeria gli altri due indisponibili. Kossounou e Toloi. Pasalic confermato sulla trequarti alle spalle di Lookman e Retegui, con il grande ex De Ketelaere, a segno nel match di andata, che rientra nei convocati e sarà un’arma importante dalla panchina.

Probabili formazioni Milan-Atalanta: le scelte dei due allenatori

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceicao

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. All. Gasperini