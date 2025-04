Dopo la tripletta conquistata in Qatar, la Ferrari si riconferma davanti al pubblico di casa e centra il successo con la numero 51, sul podio anche BMW e Alpine. Valentino Rossi è protagonista di un incidente in classe LMGT3, ma la BMW numero 46 chiude comunque al secondo posto. Nella LMGT3, vince in volata la Porsche del Manthey 1st Phorm.