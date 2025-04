Calciomercato – Il tedesco Ramsak anima il mercato europeo: c’è anche un’italiana

Il panorama calcistico europeo ha acceso i riflettori su un nuovo nome destinato a far parlare di sé: Robert Ramsak. Attaccante classe 2006, Ramsak sta attirando l’interesse di numerosi club di prestigio grazie alle sue prestazioni con l’U19 del Lipsia. Dopo essersi trasferito dal Bayern Monaco nell’estate del 2023, il giovane talento ha continuato la sua crescita in Germania, suscitando l’attenzione di osservatori e addetti ai lavori. Secondo quanto riportato in esclusiva da *Sportitalia.com*, Dinamo Zagabria, Bologna, Getafe e Siviglia stanno monitorando attentamente il suo percorso.

La Dinamo Zagabria fa sul serio per Ramsak

Tra le squadre interessate, la Dinamo Zagabria sembra essere quella più attiva. Il club croato ha messo Robert Ramsak nel mirino e, secondo fonti vicine al giocatore, è previsto un incontro tra i dirigenti della Dinamo e l’agente del calciatore, Đuro Božanović. L’obiettivo è valutare un possibile trasferimento e sondare la disponibilità del Lipsia a discutere il futuro del giovane attaccante. La Dinamo è nota per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti e potrebbe rappresentare un ambiente ideale per Ramsak per ottenere continuità e visibilità.

L’interesse di Bologna, Getafe e Siviglia

Oltre alla Dinamo, anche Bologna, Getafe e Siviglia tengono d’occhio l’evoluzione del giocatore. Il Bologna, da sempre attento al mercato dei giovani, potrebbe rappresentare una porta d’ingresso interessante per Ramsak nel calcio italiano. Getafe e Siviglia, invece, offrirebbero un’opportunità per crescere nella competitiva Liga spagnola. In attesa di sviluppi, il nome di Robert Ramsak è già uno dei più chiacchierati tra gli addetti ai lavori: il futuro sembra promettente, e le big d’Europa sono pronte a contenderselo.

