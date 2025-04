UFFICIALE – Serie A, ecco le date dei recuperi per le partite rimandate oggi

Dopo la scomparsa di Papa Francesco, la Lega Serie A ha deciso di sospendere il calcio italiano e tutte le partite previste oggi. Sono state ora rese note le date nelle quali verranno recuperate le partite rimandate da oggi.

Questo il comunicato della Lega Serie A: “Facendo seguito ai rinvii delle gare della 33ª giornata del Campionato Serie A Enilive di cui al CU n. 210 pubblicato in data odierna, di seguito il programma dei recuperi delle gare interessate

Le date dei recuperi delle partite rimandate in Serie A

CAGLIARI – FIORENTINA Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

GENOA – LAZIO Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

PARMA – JUVENTUS Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

TORINO – UDINESE Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30″.

Sembra dunque essere scongiurato il rischio di un rinvio anche per quanto riguarda le partite previste per le semifinali di Coppa Italia. Il precedente dei 3 giorni di lutto per la morte di Giovanni Paolo II infatti aveva fatto pensare che sia Inter-Milan (prevista mercoledì 23 aprile alle 21, si riparte dall’1-1 dell’andata) sia Bologna-Empoli (in programma giovedì 24 aprile alle 21, felsinei in vantaggio 3-0), potessero essere a rischio.