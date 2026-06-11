Messico, Quiñones inaugura il Mondiale: è suo il primo gol

Lo abbiamo seguito per tutto l’anno in Saudi Pro League su Sportitalia, ora Julián Quiñones si fa notare anche ai Mondiali dove ha sbloccato la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica.

E’ di Julián Quiñones la prima rete della Coppa del Mondo 2026. L’attaccante nato in Colombia ma naturalizzato Messicano dopo aver rubato le attenzioni a Mateo Retegui all’Al-Qadsiah ha fatto lo stesso anche in Nazionale dove è titolare in coppia con Raul Jimenez a danno del milanista Santiago Gimenez. Nell’ultima stagione, Quiñones è stato capocannoniere in Saudi Pro League con 33 gol, di cui 3 nel 1-5 all’ultima giornata contro l’Al Ittihad. Alle sue spalle Ivan Toney a 32, leader per quasi tutto l’anno e Cristiano Ronaldo che ha chiuso a “solo” 28 gol.

Julián Quiñones, stappa il Mondiale: ecco chi è

E’ di Julián Quiñones la prima rete al Mondiale 2026. L’attaccante del Messico ha sbloccato la gara contro il Sudafrica trovando la rete dell’1-0. Un gol importantissimo per la sua nazionale e per lui. Una stagione con numeri incredibili quella di Quiñones, che continua nel modo migliore possibile. 33 gol in 31 partite in Saudi Pro League, 3 nell’ultima giornata contro l’Al Ittihad. 33 gol che gli hanno permesso di vincere la classifica cannonieri davanti a Toney, 32 e Cristiano Ronaldo, 28. Non solo Quiñones ha segnato altre 4 reti anche in Kings Cup, competizione poi vinta dall’Al Hilal di Simone Inzaghi, in sole 3 gare. Numeri da top-player assoluti quelli dell’attaccante nato in Colombia ma naturalizzato Messicano.

Nato a Magüí, Julián Quiñones, il 24 marzo 1997 sta vivendo ora il suo momento magico. 4 gol in 13 presenze con la Colombia U20, poi mai convocato con la nazionale maggiore. Quiñones è diventato dal 2023 il 21^ naturalizzato con il Messico ad esordire. Da allora solo 2 gol. Contro Panama in semifinale della CONCACF Nations League Finals il 22/03/2024 e contro il Brasile in amichevole. Oggi il primo gol in un Mondiale, il terzo totale, nella gara contro il Sudafrica che ha aperto la competizione. L’ultima stagione con l’Al-Qadsiah lo ha visto dominare in Saudi League al fianco di Mateo Retegui. Il suo club si è qualificato alla prossima Champions League Elite, con 77 punti chiudendo al 4^ posto a -9 dall’Al Nassr capolista. Ora Quiñones vuole fare ancora meglio, provando a sognare con il suo Messico in questo Mondiale casalingo.