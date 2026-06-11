Messico-Sudafrica, iniziano i Mondiali: le ufficiali

Al via alle 21.00 l’edizione 2026 del Mondiale di calcio che si disputerà tra USA, Messico e Canada. Ad inaugurare il tutto la gara tra Messico e Sudafrica.

Adesso ci siamo davvero, tra poco si parte con Messico-Sudafrica. Calcio d’inizio alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico. Questa edizione inaugura una nuova era della competizione, con un nuovo regolamento. Ci sono dodici gironi e non più otto. Non più solo due qualificate: anche le 8 migliori terze accedono alla fase a eliminazione diretta, che inizierà dai sedicesimi di finale.

Le ufficiali

MESSICO (4-1-4-1): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones; Jimenez. Ct: Javier Aguirre

A disposizone: Vega, Gonzalez, Acevedo, Huerta, Alvarez, Mora, Martinez, Ochoa, Sanchez, Luis Chavez, Romo, Mateo Chavez, Vargas, Pineda, Gimenez.

SUDAFRICA (5-3-2): Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Yaya Sithole, Adams; Foster, Rayners. Ct: Hugo Broos.

A disposizione: Cross, Makgopa, Sebelebele, Ndamane, Makhanya, Appollis, Mofokeng, Goss, Kabini, Chaine, Matuludi, Mbatha, Maseko, Zwane, Moremi.

I gironi dei Mondiali

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca ;

Gruppo B: Canada, Qatar, Svizzera, Bosnia ;

Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia;

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia;

Gruppo E: Germania, Costa D’Avorio, Ecuador, Curacao;

Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia;

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda;

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay;

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia;

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania;

Gruppo K: Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Colombia;

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama.