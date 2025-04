Coppa Italia, semifinali: l’Inter vuole tornare a vincere il derby! Bologna con un piede in finale

Tutto pronto per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Tra la sera di mercoledì e quella di giovedì si giocheranno le sfide che decideranno le prossime finaliste di questa edizione della coppa nazionale. Vediamo nel dettaglio.

San Siro ospiterà il quinto derby della Madonnina in questa stagione. Inter-Milan vede affrontarsi due squadre che vengono da una sconfitta in campionato: i nerazzurri hanno perso allo scadere il match con il Bologna e ora si trovano a pari punti con il Napoli di Conte; i rossoneri sono usciti sconfitti dalla gara con l’Atalanta. La sfida d’andata si è conclusa con il risultato di 1-1, grazie alle reti di Abraham e Çalhanoğlu. Cosa aspettarsi dalla sfida del Meazza? Su Planetwin365, la vittoria dell’Inter pagherebbe 1,95 volte la posta; su Unibet 1,91 e su William Hill 2,00.

La squadra di Inzaghi tornerebbe, in tal caso, a vincere il derby dopo quattro gare con il Diavolo. Si potrebbe ipotizzare una partita abbastanza tirata per larghi tratti: segnaliamo la quota dell’Under 2,5, immaginando che vengano realizzate meno di tre reti durante i 90 minuti di gioco: su Planetwin365 si parla di 2,00 volte la posta; su Betclic 1,98 e su William Hill 2,02. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 2-0 in favore dell’Inter: la quota è di 11,00 su Planetwin365; su Betclic 10,50 e su Unibet 9,00.

Decisamente meno in bilico la gara tra Bologna ed Empoli. I felsinei, che come abbiamo anticipato sono reduci dal successo contro l’Inter in campionato, hanno stravinto la sfida d’andata contro i toscani. Decisiva la rete di Orsolini e la doppietta di Dallinga per il 3-0 finale dei rossoblù. Segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 2/X”, su Planetwin365 a 22,00; stessa quota che troviamo su Betclic, mentre su Unibet si parla di 19,00 volte la posta.

Da non trascurare l’ipotesi che vengano realizzate diverse reti durante la partita: su Planetwin365, la quota dell’Over 2,5 è a 2,00; come su Unibet, mentre su Betclic è a 1,97. Non sarebbe assurdo pensare ad una vittoria dell’Empoli, immaginando che il Bologna possa prendere sottogamba questa sfida dopo l’affermazione netta dell’andata. Su Planetwin365, il segno “2” è proposto a 7,25; come su Betclic, mentre su WilliamHill la quota è di 7,20.