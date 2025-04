Funerali Papa Francesco: il calcio si ferma sabato, ipotesi lunedì per Lazio-Parma

Da ieri il calcio italiano è in “profonda crisi” per la rimodulazione dei calendari di tutte le categorie dopo la morte di Papa Francesco che ha condizionato i vari campionati, specialmente quello di massima serie.

Nella giornata di ieri le gare in programma di Serie A, B e C sono state tutte rinviate con la 37ª giornata del Girone B spostata nella giornata di domani, con tutte le squadre che scenderanno in campo contemporaneamente alle ore 18.00. Stesso discorso anche per le quattro gare di Serie A con Parma-Juventus, Torino-Udinese, Genoa-Lazio e Cagliari-Fiorentina che giocheranno domani alle 18.30.

Funerali Papa Francesco sabato a Roma: cambiano i calendari in Serie A, B e C

Nella giornata di sabato verranno celebrati i funerali del sommo Pontefice nella Capitale presso la Basilica di San Pietro. Un evento che vedrà coinvolte migliaia di fedeli e considerando anche i motivi di ordine pubblico e l’importanza dell’evento sono state posticipate le gare di Serie A della 34a giornata in programma sabato. Il match dello Stadio Olimpico Lazio-Parma dovrebbe essere spostato a lunedì 28 aprile.

Sempre sabato, sono in programma altri due match di Serie A con Como-Genoa delle ore 15 e Inter-Roma delle ore 18: considerando il calendario fitto di impegni, specialmente per i nerazzurri che giocheranno in Champions League contro il Barcellona mercoledì 30 aprile per la semifinale d’andata, il match di San Siro è stato posticipato a domenica con calcio d’inizio alle ore 12.30.

In Serie B, invece, erano in programma due gare, ossia Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo; una alle ore 15:00, l’altra alle ore 17:30. Per quanto concerne invece la Serie C si sarebbero dovute giocare le otto gare che avrebbero chiuso la regular season del Girone C. Tutte queste sfide sono state ricalendarizzate a domenica, soltanto il match tra biancocelesti e ducali spostato al 28 di aprile.