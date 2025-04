Grande sorpresa in casa Juve!

Grande sorpresa in casa Juve, Kenan Yildiz potrebbe recuperare per il match di domani contro il Parma, possibile, se non certo il suo utilizzo, da capire se dal primo minuto.

La questione impatta su un giocatore che non ha avuto spazio nelle ultime settimane,

Massimo Pavan ne parla nel suo video sul canale Tastiera Velenosa, per Kolo Muani queste sono settimane decisive sia per il presente che per il futuro.

Kolo Muani sta vivendo una situazione difficile dopo i cinque gol in tre partite della fase iniziale dopo il suo sbarco a Torino. Il suo riscatto non è più certo e la Juventus dovrà decidere con grande attenzione nelle prossime settimane.