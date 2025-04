Juventus, la corsa Champions: due scontri diretti per Tudor! Il calendario

Ultimo rush finale di stagione molto complicato per la Juventus: i bianconeri domani giocheranno a Parma, nella prima dell’ultima serie di gare di questo campionato. A Tudor l’arduo compito di centrare l’unico obiettivo rimasto disponibile, la qualificazione alla prossima Champions League.

Dopo la sfida contro il Lecce, domani ecco la trasferta del Tardini contro un Parma in piena lotta salvezza. Nella 34esima giornata la sfida casalinga contro un Monza sempre più orientato verso la Serie B, prima di due scontri diretti: al Dall’Ara contro il Bologna e all’Olimpico contro la Lazio. Ultime due gare in discesa: prima all’Allianz contro l’Udinese, poi la trasferta di Venezia per chiudere questa stagione altalenante.

Juventus quinta in classifica (59 punti)

33esima giornata: Parma-Juventus

34esima giornata: Juventus-Monza

35esima giornata: Bologna-Juventus

36esima giornata: Lazio-Juventus

37esima giornata: Juventus-Udinese

38esima giornata: Venezia-Juventus

Igor Tudor, tecnico della Juve, ha parlato in conferenza stampa. Traghettatore? “Rispondo come ho sempre risposto sempre. Traghettatore è una brutta parola. Io sono in Italia da 15-20 anni e quando la leggo non mi dà una bella sensazione. Uno quando arriva è un allenatore, allena. Poi la vita di un allenatore può cambiare in un nonnulla: magari uno ha un contratto lungo, perde 3-4 partite e va a casa. L’allenatore è solo, vive partita dopo partita: senza programmazioni, senza futuro. Il futuro si costruisce oggi, dal passato si prendono lezioni e non ci si pensa più: pensare troppo al futuro dà ansia, non dà altro. Devi prepararti al massimo, così quando arriva la partita vai a mille. È tutto quello che conta, il resto conta zero”.