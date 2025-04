Tragedia nello sport italiano: rossoneri in lacrime

Brutte notizie per lo sport italiano: addio ad uno storico personaggio, la sua scomparsa lascia in lacrime i rossoneri

Lutto nello sport italiano. La Pasqua è stata all’insegna del dolore per la comunità sportiva italiana che ha dato l’addio ad un personaggio che ha scritto pagine di storia nel basket ed ha dato il suo contributo anche nel mondo del calcio.

Se n’è andato dopo aver lottato con una malattia Lorenzo Cipriani, 65 anni: nel giorno di Pasqua si è spento l’ex cestista e allenatore di basket, ma anche dipendente del Milan di Berlusconi e Galliani. Cipriano è stato un personaggio importante nella pallacanestro aretina: prima come giocatore del Galli, quindi come allenatore della stessa squadra e anche dell’Arezzo. Proprio con la compagine aretina da coach ha conquistato la promozione in Serie C nel 1989.

Basket, ma non solo per Lorenzo Cipriani: la sua vita è anche legata al Milan dove entra come responsabile informatico con Berlusconi e Galliani. Grande dolore nella comunità aretina e sportiva italiana con numerosi messaggi di condoglianze giunti alla famiglia.

Addio a Cipriani: i messaggi di cordoglio

Il sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, ha dedicato un messaggio al compianto Cipriani: “Lorenzo, che aveva solo 65 anni – si legge – , era un professionista legato al mondo dello sport e da anni dipendente dell’AC Milan, conosciuto in tutta la vallata e legato al nostro territorio col quale condivideva la passione per la vita salubre e le attività sportive“.

Grande dolore anche da parte dell’amministrazione comunale di San Giovanne Valdarno: “Apprendiamo con profondo dolore la notizia della scomparsa prematura di Lorenzo Cipriani – si legge nel messaggio di cordoglio – da tanti anni punto di riferimento della pallacanestro e dello sport sangiovannese e valdarnese. Un appassionato che, con il suo impegno, ha saputo insegnare tanto dentro e fuori dal campo a tante generazioni di sportivi“.

Ma i messaggi di cordoglio non si fermano qui e arrivano anche da società sportive come la Sangiovannese, squadra di cui Cipriani era tifoso. La società ricorda gli anni in cui i calciatori veniva ospitati nell’appartamento che si trovava sotto quella della famiglia di Cipriani e rimarca i tanti messaggi di condoglianze arrivati anche dal Milan, da Galliani e da altri ex calciatori rossoneri. Oltre che ex dipendente, infatti, il 65enne era anche il cognato di Danile Tognaccini, fondatore di Milan Lab.