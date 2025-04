Barcellona, Balde ancora ai box: le previsioni di Flick verso la sfida contro l’Inter

Il Barcellona vuole cercare di recuperare il prima possibile Alejandro Balde. Il terzino sinistro, che si è fermato il 12 aprile contro il Leganes a causa di una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, difficilmente recupererà per finale di Copa del Rey contro il Real Madrid, in programma sabato 26. Secondo quanto riportato da As, il grande obiettivo è recuperarlo per l’andata delle semifinali di Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi. Ci sarà anche da valutare quanto minutaggio avrà nelle gambe, ma intanto Hans-Dieter Flick spera di averlo a disposizione.