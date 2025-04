Bomba allenatore, due squadre coinvolte?

Un allenatore divide due squadre, una squadra sta lottando per lo scudetto, la seconda, invece per la champions League ma nessuna delle due è certa al 100% che avrà lo stesso allenatore anche nella prossima stagione.

Juventus e Napoli lottano per i rispettivi obiettivi, Champions League e corsa Scudetto, ma chi sarà l’allenatore nella prossima stagione?

Antonio Conte in conferenza ha detto cose chiarissime: “Ho tanto rispetto nei confronti di tutti ma anche gli altri devono averlo nei confronti miei, cosa che non spesso succede. Ho visto sciacallaggio e avvoltoi da parte dei media che mi è piaciuto zero! Un amico mio mi ha detto che ogni tanto bisogna dire: ‘Sti ca**i, fottitene!’ Io me ne fotto ma lo sciacallaggio visto ieri non mi è piaciuto. Non posso mettere il mio fondoschiena pronto per essere abusato”.

Sul canale Tastiera Valenosa, Massimo Pavan presenta i possibili scenari che possono riguardare soprattutto la Juventus.





La sensazione è che Conte possa realmente lasciare il Napoli, soprattutto se il Napoli vincerà lo Scudetto.