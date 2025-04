Milan, Conceicao: “Contenti di essere arrivati a Roma. Abbiamo più qualità di quanto dimostrato”

Due vittorie e due pareggi per l’allenatore del Milan, Sergio Conceicao, che tra Supercoppa Italiana, campionato e Coppa Italia non ha mai perso contro l’Inter con i rossoneri che hanno staccato il pass per la finale di Roma. Di seguito le seguenti dichiarazioni a SportMediaset.

Finale di Coppa – “I piccoli dettagli sono importanti, mi è piaciuto l’atteggiamento e la compattezza della squadra a livello offensivo e difensivo. Abbiamo sofferto un po’ nei primi minuti, ma alla fine abbiamo fatto il gol. Abbiamo migliorato qualcosa nell’intervallo e poi fatto un secondo tempo di altissimo livello. La squadra ha qualità, ma anche umiltà e voglia di vincere ogni gara. Futuro? Non è importante Conceicao. L’importante è vincere, siamo contenti di essere arrivati a Roma.

Jovic? Sta lavorando benissimo, nelle ultime 3-4 settimane al massimo. Ha perso un po’ di chili. Gioca molto bene dietro i centrocampisti avversari. Nelle ultime partite ho pensato che Luka potesse iniziare da titolare, Abraham per esempio a Udine dalla panchina ha dato una risposta importante. Giocano tutti al massimo. Pulisic? Christian si è sacrificato per la squadra. L’Inter ha tre centrocampisti, dovevamo equilibrare. Importante anche Jovic su Asllani. Ha corso tanto, gli manca un po’ di freschezza ma questi periodi ci stanno. Fiducia grandissima, grande partita a livello tattico.

Stato d’animo? Sono un appassionato di questo sport, porto il calcio dentro casa. Questi due giorni prima di Venezia starò un po’ più tranquillo. Dobbiamo fare un finale di campionato diverso. Abbiamo più qualità di quanto dimostrato”.