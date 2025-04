Fiorentina, Palladino: “Squadra con grinta e mentalità. Vittoria dedicata a Kean”

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato così in conferenza stampa al termine della sfida contro il Cagliari.

Fiorentina, le dichiarazioni di Palladino

Che carica da questa vittoria?

“Tantissima. Abbiamo passato dei giorni difficili, venire qui e ribaltare il risultato non era facile. La squadra ha mostrato grinta e mentalità. E’ stata la vittoria del gruppo, che vissuto difficoltà, ma senza cercare alibi. Dedichiamo questa vittoria a Kean”.

Quanto è importante per voi un giocatore come lui?

“Tantissimo, abbiamo vinto senza di lui grazie ad un grande gruppo. Il Cagliari è una squadra molto diretta, ed abbiamo vinto una partita sporca. Chi ha sostituito Kean lo ha fatto nel migliore dei modi”.

C’è rammarico per aver perso punti di strada?

“No perché siamo sempre in corsa per traguardi importanti. Ci mancano dei punti contro delle piccole squadre, ma fa parte del gioco”.

Dove può arrivare la sua squadra?

“Stiamo bene e vinciamo. Godiamoci il momento”.

Quale indirizzo può dare questa vittoria?

“Un segnale forte a noi stessi. Ci mancava una vittoria contro una squadra che lotta per obiettivi diversi dai nostri. Ci giocheremo le ultime gare fino alla fine. Ho un grande gruppo”.

Come valuta la prestazione di Beltran?

“Ha fatto molto bene. Avevamo preparato una certa partita, poi l’assenza di Kean ha cambiato i piani. Zaniolo? E’ stato bravo a non cadere nelle provocazioni”.

Una parola sull’ospitalità del Cagliari.

“Ringrazio il Cagliari e Nicola che ci hanno messo in condizione di poter lavorare”.