Fiorentina, Pradè: “In questo mese ci giochiamo tutto. Kean? Dobbiamo stargli vicino”

Daniele Pradè, dirigente della Fiorentina, è intervenuto nella zona mista della Domus Arena di Cagliari per commentare la vittoria contro il Cagliari per 2-1: “Vittoria da squadra. Tutti questi cambiamenti che ci sono stati da Pasqua sono stati difficili. I primi 15 minuti non c’eravamo, poi ci siamo compattati. La vittoria, dedicata a Moise, ci tiene lì e ci da stimoli. Adesso ci dobbiamo riposare dopo questi giorni difficili. Eravamo qua in 68, tutti con famiglie a casa, con impegni già presi, certo l’evento è stato straordinario e siamo i primi a capirlo, però sono tanti 4 giorni pieni in un posto senza sapere come allenarsi. Anzi, colgo l’occasione per ringraziare il Cagliari, il presidente Giulini e il direttore Borato”.

Su Kean.

“Dobbiamo stargli vicino, speriamo che torni con la stessa fame e la stessa voglia che aveva prima. Chi lo ha sostituito lo ha fatto benissimo, sono contento per il gol di Beltran, gli serviva tanto”.

Sui prossimi impegni

“Adesso è il momento clou della stagione. In questo mese ci giochiamo tutto. Dobbiamo farci trovare pronti. Tutti devono dare il loro contributo”.