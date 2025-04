Genoa, Vieira: “La mia espulsione? Non l’ho capita. Oggi dovevamo difendere meglio”

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ai microfoni di DAZN ha analizzato così la sfida contro la Lazio.

Genoa, le dichiarazioni di Vieira

Così Vieira a DAZN: “Quando perdi possono saltare i nervi. I giocatori non hanno mai mollato, abbiamo giocato contro una squadra di qualità. Era difficile, dobbiamo continuare a crescere”.

Il direttore di gara lo ha espulso nel finale.

“Ho parlato con arbitro, gli ho detto ciò che penso. Faccio fatica a capire la mia espulsione”.

Cosa ha detto ad Otoa?

” Era il suo debutto, lui è un giocatore bravissimo con tanta qualità. Lui è giovane e deve continuare a crescere: in questo momento non sarà semplice, ma la squadra gli sarà vicina e lavoreremo con lui, credendo come abbiamo sempre fatto”.

Quanti errori ci sono o quanta bravura c’è nell’avversario in occasione dell’azione che ha portato poi al rosso?

“Credo sia stato bravo Zaccagni a prendere il tempo. Non abbiamo gestito la palla lunga, è mancata un po’ di esperienza anche da parte di De Winter, ma la qualità ha fatto la differenza, chiaro che dovevamo difendere meglio”.

Ci sarà spazio in questo finale per i giovani?

“Il finale di stagione può servire per dare minutaggio ai giovani talenti”.