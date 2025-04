Inter, de Vrij: “Dobbiamo rimanere positivi e lasciarci questa gara alle spalle”

Stephan de Vrij, calciatore dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Mediaset dopo la sfida contro il Milan.

Le sue parole

Così de Vrij: “Abbiamo cercato il gol del 2-1 ma non ci siamo riusciti, è andata così. Se ha prevalso la stanchezza stasera? Un po’ di tutto, è vero che quest’anno abbiamo giocato spesso ma complimenti anche al Milan. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo creato diverse situazioni. Loro sull’unica chance hanno segnato, la gara è andata così. Dobbiamo rimanere positivi e lasciarci questa gara alle spalle”.

Come state vivendo questo finale di stagione?

“Abbiamo giocato tante partite ma è quello che vogliamo, se giochiamo tanto vuol dire che siamo in lotta per tutti i fronti. La sconfitta fa malissimo perché lasciamo per strada un trofeo, dobbiamo guardare avanti”.