Milan, Jovic e Reijnders: “Non stiamo facendo bene in campionato: se giochiamo così possiamo vincere la Coppa!”

Luka Jovic e Tijjani Reijnders, autori dei tre gol che hanno deciso la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, hanno parlato a SportMediaset dopo il 3-0 del Milan.

Le parole dell’attaccante serbo. “Era una partita veramente importante per noi. Non stiamo facendo bene in Serie A, lo sappiamo… Oggi dovevamo mostrare le nostre qualità e l’abbiamo fatto. Andiamo a Roma!”.

Le dichiarazioni del centrocampista olandese. “Vittoria Coppa Italia? Abbiamo avuto difficoltà in Serie A, questa è la strada migliore per raggiungere l’Europa l’anno prossimo. Se giochiamo così come oggi allora possiamo vincerlo”