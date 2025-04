La Fiorentina non sbaglia in trasferta: Cagliari sconfitto 2-1

Vittoria importantissima per la Fiorentina in chiave Europa: la formazione di Raffaele Palladino supera 2-1 il Cagliari in trasferta.

Le formazioni

Davide Nicola opta per il solito 4-2-3-1 con Caprile in porta, difesa formata da Zappa, Mina, Luperto e Augello. In mediana spazio ad Adopo e Prati, sulla trequarti ci sono Zortea, Viola e Luvumbo alle spalle di Piccoli. Dall’altra parte 3-5-2 per Raffaele Palladino con de Gea tra i pali, terzetto difensivo composto da Ranieri, Marì e Pongracic. Sugli esterni di centrocampo ci sono Gosens e Dodò, in mezzo Cataldi in cabina di regia assistito da Fagioli e Mandragora. Assente Kean in avanti, il tandem offensivo è formato da Gudmundsson e Beltran.

La partita

Pronti, via e la gara si sblocca dopo 7′: Luvumbo aggira Dodò sulla corsia di sinistra, palla al centro deviata da de Gea. Sulla ribattuta c’è però Piccoli, che anticipa Marì e – dopo aver disorientato il portiere spagnolo – deposita il pallone in fondo alla rete per l’1-0 del Cagliari. Al 12′ i sardi a un passo dal raddoppio: Zortea calcia a botta sicura, con de Gea battuto la palla si stampa sul palo. Tre minuti più tardi la prima occasione per la Viola con Mandragora, che calcia in porta ma anche in questo caso a salvare il portiere è il palo.

Al 27′ occasione per Gudmundsson: l’islandese calcia ma Caprile si oppone bene. Gli ospiti continuano a spingere e al 36′ trovano il pari: Mandragora serve Gosens che, tutto solo, batte Caprile. Al 43′ Marinelli fischia un rigore per il Cagliari per un presunto contatto Pongracic-Luvumbo, ma dopo l’on field review annulla la decisione iniziale. Termina 1-1 il primo tempo.

Nella ripresa i ragazzi di mister Palladino entrano con un altro piglio e dopo 4′ la sbloccano: Gudmundsson allarga per Dodò, il brasiliano crossa in mezzo per Beltran che sovrasta Zortea e batte Caprile per il 2-1 della Fiorentina. I padroni di casa provano una timida reazione, ma gli ospiti gestiscono al meglio il minimo vantaggio e portano a casa tre punti di vitale importanza per la corsa all’Europa che verrà.