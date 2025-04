L’Italia gli dice addio: l’annuncio sconvolge i tifosi

L’Italia è pronta a dirgli addio: sarà l’ultima volta in azzurro per il campione italiano, l’annuncio sconvolge i tifosi

Ha deciso di lottare per il suo ultimo ballo con tutto sé stesso, ma ha anche chiaro in testa che non ci sarà un’altra occasione. Scelta fatta per il campione italiano pronto a dire addio alla Nazionale e allo sport in generale.

All’età di 36 anni, in estate saranno 37, con una carriera costellata di infortuni, per Danilo Gallinari è arrivato the last dance. Porto Rico gli ha offerto la possibilità di ritornare a giocare dopo uno stop di qualche mese e il Gallo non sta facendo pentire i Vaqueros de Beyamon per la scelta fatta: la media di 20 punti a partita, i 7 rimbalzi e i 2,7 assist sono statistiche che chiariscono come il cestista possa ancora dire la sua.

Spera che questo possa bastare a guadagnarsi la convocazione in Nazionale Gallinari, con Pozzecco che tra qualche settimana diramerà la lista dei convocati per gli Europei 2025 che si disputeranno in Germania. Gallinari vuole esserci, per questo ha accettato l’offerta dei Vaqueros, e probabilmente ci sarò. Per l’ultima volta però perché lo stesso 36enne ha annunciato che dopo quest’estate dirà addio alla Nazionale e, probabilmente, non solo.

Gallinari dice addio alla Nazionale: “Non so se continuerò con basket”

In alcune dichiarazioni rilasciate da pianetabasket.it, Danilo Gallinari svela quali sono i suoi programmi: “Non so se giocherò ancora a basket. Il programma è finire la stagione a Porto Rico e poi andare in Nazionale, poi si vedrà“.

Un programma che un punto fermo per c’è: “In azzurro basta: sarà l’ultima estate in Nazionale“. Ma oltre che con l’azzurro, Gallinari non esclude di chiudere proprio la carriera: “Anche con la pallacanestro – le sue parole – ad oggi con sincerità non lo so“. Ha ancora qualche mese per decidere il da farsi, probabilmente gli verrà concesso di essere agli Europei per un ultimo ballo con l’Italia, sperando di poter festeggiare un grande traguardo insieme.

Poi dalla riflessione si passerà alla decisione e Galliani dovrà capire se ha la forza per continuare a calcare un parquet oppure no. Intanto guarda a quel che succede al movimento italiano e mostra ottimismo: “Ho seguito l’Italia alle qualificazioni agli Europei di febbraio e ci sono ragazzi che per me possono ambire alla NBA“. Le potenzialità ci sono, anche grazie ad un movimento che sta facendo passi avanti: “Sono contento che ci siano tanti giovani di talento. Mi piace molto seguire i ragazzi e la loro crescita: è bello vedere il percorso. È una cosa che mi piace molto: se quest’estate potrò condividere il percorso con loro, sarà bello“. Un ultimo ballo prima di dire addio.