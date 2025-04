Parma, Chivu: “Contro la Juve sempre bello! Leoni ha fatto una grande partita”

Cristian Chivu, allenatore del Parma, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 sulla Juventus: “Spero che sia una delle tante della mia carriera ma anche di questi ragazzi per il cuore che hanno dimostrato. Sono contento per loro e per il pubblico meraviglioso. Contro la Juve è sempre una vittoria bella, dobbiamo prendercela e essere felici. Non è stato semplice perché abbiamo perso due giocatori dopo pochi minuti e abbiamo dovuto fare degli spostamenti. Keita ha avuto un po’ di difficoltà, ma poi siamo stati bravi noi a mettere in difficoltà una squadra forte come la Juve. La Serie A non è mai semplice, a prescindere dall’avversario che affronti. I nostri ragazzi si sono calati subito in questa realtà, nel capire i momenti della partita. In due partite e mezzo non abbiamo subito gol ma questo è dovuto al lavoro di tutta la squadra e del gruppo che sta facendo cose belle meritando i nostri complimenti”.

Leoni? “Come tutta la squadra, deve restare con i piedi per terra e continuare a lavorare. Oggi ha fatto una grande partita, non sembra così giovane, ma ha margini di miglioramento importanti. Si merita i complimenti e il premio di MVP ma io devo fare l’allenatore e gli farò notare anche gli errori commessi”.

Salvezza? “Dobbiamo giocare ancora cinque partite, fare altri punti per essere sicuri di rimanere in questa categoria”.