Il Parma infligge la prima sconfitta a Tudor: decide la girata aerea di Pellegrino

Dopo due vittorie e un pareggio, arriva la prima sconfitta per la Juventus di Igor Tudor: decisivo il gol nel primo minuto di recupero di Matteo Pellegrino che svetta su Kelly e insacca di testa alle spalle di Di Gregorio. Quando mancano 5 giornate al termine del campionato il Parma di Chivu vola a+6 sulla zona retrocessione con i ducali tornati a battere i bianconeri 10 anni dopo. Vlahovic e compagni, di fatto, non hanno mai impegnato Suzuki e la formazione allenata da Chivu continua ad essere un problema per le squadre di alta classifica.

Parma-Juventus: il resoconto del match

Dopo neanche un minuto, una conclusione molto pericolosa di Locatelli da fuori area, con il capitano bianconero che sfiora il palo alla destra di Suzuki. Al 19′, Nico Gonzalez per Kalulu, che la mette al centro per Vlahovic che anticipa Leoni ma la sua girata finisce sul fondo. Al 46′ il Parma passa in vantaggio: cross di Valeri da sinistra, stacco imperioso di Pellegrino che supera Di Gregorio di testa. Nel secondo tempo Tudor cambia la Juventus provando a riacciuffare un match che si è complicato dopo un pessimo primo tempo: assalto bianconero contenuto dai gialloblù, con Conceicao che ci prova a più riprese senza però rendersi mai pericoloso e con Suzuki che ha giganteggiato in area dei padroni di casa.