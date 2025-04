Torino-Udinese, le formazioni ufficiali: la decisione su Casadei ed Elmas

Manca ormai pochissimo all’inizio della sfida tra il Torino e l’Udinese, queste le scelte ufficiali da parte di Paolo Vanoli e Kosta Runjaic.

Torino-Udinese, le formazioni ufficiali

Torino (4-2-3-1): Milinkovic; Pedersen, Maripan, Masina, Biraghi; Linetty, Ricci; Casadei, Gineitis, Elmas; Adams. All. Vanoli.

Udinese (3-4-1-1): Okoye; Kamara, Bijol, Solet; Ehizibue, Kamara, Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Payero; Bravo. All. Runjaic.

Il Torino ha annunciato il prolungamento contrattuale da parte di Duvan Zapata. Questo il comunicato del club granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Duvan Zapata fino al 30 giugno 2027”.

Continua la nota del Torino: “Zapata è nato a Santiago de Cali, in Colombia, il 1° aprile 1991. L’attaccante è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’América de Cali, club con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 18 maggio 2008 e con cui ha totalizzato 33 presenze e 7 reti. Nel 2011 si è trasferito in Argentina, all’Estudiantes, dove ha collezionato 46 presenze e 22 gol nell’arco di tre stagioni. L’approdo in Italia è arrivato nell’agosto del 2013 tra le fila del Napoli. Con la squadra partenopea ha affrontato due stagioni di ambientamento al campionato italiano e ha intrapreso due esperienze in prestito, prima all’Udinese e poi alla Sampdoria, squadra che ha riscattato il suo cartellino. Dalla formazione ligure è passato all’Atalanta dove ha disputato cinque stagioni prima di trasferirsi al Toro nel settembre 2023. Ad oggi con i granata può vantare 45 presenze e 16 reti. Per l’attaccante anche 34 apparizioni e 4 gol con la nazionale della Colombia. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.