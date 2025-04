Torino, Vanoli: “Vittoria che mancava da un po’. Perciun-Dembele? Grande attenzione verso i giovani”

Conferenza stampa del Torino, con le dichiarazioni dell’allenatore granata Paolo Vanoli dopo il successo per 2-0 contro l’Udinese. “La volevamo tutti, era da un po’ che ci mancava, Volevamo a tutti i costi i tre punti, imparando in vista del futuro: ci sono gare da vincere, anche con sofferenza. E abbiamo dimostrato di essere squadra, ci mancavano Lazaro, Vlasic e Ilic, ma chi è sceso in campo ha dimostrato di essere presente. E’ un aspetto importante, la squadra va davanti a tutto. Si può sempre migliorare, ma sono soddisfatto”

Dembele e Perciun? “Abbiamo grande attenzione verso i giovani, un allenatore deve avere un colloquio continuo con il mister della Primavera. I giovani, se bravi e se hanno la testa, devono vedere come comportarsi in prima squadra. Non regalo nulla, né a Perciun né a Njie né agli altri: per emergenza, ne avevo bisogno. Sono stati pronti, ma deve essere soltanto l’inizio. Perciun deve capire che in Primavera avrà un’ulteriore pressione. Ora si goda il momento, è il suo compleanno ma non lo sapevo… Dembele? Sapete quanto io lo stimi. Stava attraversando un momento non facile perché non trovava spazio, ma questa deve essere la forza di un giocatore. E lui ce l’ha, ha pazienza e aspetta. Lotta ogni giorno, è un premio meritato”.