“Triplete al Barcellona? Difficile, ma non è esagerato parlarne”: l’ex fuoriclasse è chiarissimo

Andres Iniesta, fuoriclasse che a lungo ha vestito la maglia del Barcellona, ha presentato a El Pais la sfida dei blaugrana contro il Real Madrid: “Sono un ottimista. Possono aggiudicarsi il primo titolo dell’anno. Vedo la squadra fenomenale, fiduciosa nell’affrontare i mesi rimanenti, consapevole che queste sono le partite che determineranno se i titoli saranno vinti o meno, e questa è la parte difficile”.

Le dichiarazioni di Iniesta

Cosa le piace della squadra di Hans-Dieter Flick?

“Ciò che trasmettono quando giocano, la gioia, la velocità, quel rapporto che c’è, la vitalità nel gioco. Ciò che colpisce di più è la sensazione che si tratti di una squadra viva, con anima e voglia. Oltre alla qualità”.

Quanto è importante capire quando lasciare le competizioni di alto livello come ha fatto lei?

“Non si sa mai con certezza quale sarà il passo successivo. In quel momento mi sentivo così. Avrebbe potuto essere diverso perché qui a Barcellona avevo un’ottima stabilità. La decisione di andarmene è stata più difficile di quella di restare”.

Quando vedremo Iniesta come allenatore?

“Ci vorrà ancora un po’, sono nella fase iniziale, ma mi piace e vorrei diventare un tecnico”.

Al Mundo Deportivo ha aggiunto: “Triplete del Barcellona? Non è esagerato parlarne visto quello che la squadra sta dimostrando. Sono in testa alla classifica, finalisti in Copa del Rey e in semifinale di Champions League. Un Triplete è difficile, ma spero che riusciremo a vincerlo. Tutto si deciderà nelle prossime partite. Senza talento e una mentalità superiore, non puoi vincere”.