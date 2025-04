Udinese, Runjaic: “Momento difficile e strano”. Il DT Nani: “Contenti del lavoro del mister”

Gianluca Nani, direttore tecnico dei friulani ha poi analizzato la sconfitta dell’Olimpico. “Il momento non è positivo, ma ci sono anche aspetti che sono positivi: la squadra ha prodotto diverse palle gol, il fuorigioco era di qualche millimetro. Alla fine contano i numeri, il Toro ha fatto due gol e hanno vinto loro. Fino a marzo ottimo campionato, dobbiamo immediatamente ripartire con forza. Fiducia nel mister? Non ce n’è bisogno…Siamo contenti del suo lavoro. Fino a poco tempo fa eravamo la rivelazione, veniamo da un momento negativo. Ma non mi aspettavo nemmeno la domanda, è completamente fuori dai nostri problemi. Verrà anche Runjaic, ma era giusto metterci la faccia”.

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, in conferenza stampa dopo il ko contro il Torino. “Quando si perde, non c’è tanto da dire. Tante occasioni create, ma non siamo riusciti a segnare. E abbiamo anche regalato il gol al Toro… Abbiamo perso cinque partite di fila, è un momento difficile e strano. Non abbiamo segnato i gol che dovevamo fare, rimaniamo positivi e terrò i giocatori con un buon umore”.