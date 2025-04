Un gol per tempo, il Torino supera 2-0 l’Udinese: a segno Adams e Dembele

Vittoria importantissima del Torino di Vanoli sull’Udinese nel recupero della 33a giornata di Serie A. I granata battono con un gol per tempo i friulani per 2-0 con le marcature di Che Adams e Ali Dembele.

Torino-Udinese: il racconto del match

Primo tempo complicato per i padroni di casa che vanno sotto con la rete di Atta annullata dal direttore di gara, Collu, per fuorigioco. Al 39′ i granata sbloccano il match con Che Adams che sfrutta un errore di Lovric e permette al Torino di portarsi avanti 1-0 a 5 minuti dall’intervallo.

Nella seconda frazione di gioco, l’Udinese a caccia del pareggio, subisce all’86esimo la seconda rete dei granata: Perciun al centro per Dembele che sfrutta la respinta della retroguardia bianconera per colpire Okoye con il mancino e chiudere definitivamente il match. Grazie a questi tre punti la formazione di Vanoli si prende il decimo posto in campionato.