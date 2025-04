Atalanta-Lecce spostata a domenica, il club salentino non aveva dato l’ok: decisione unilaterale della Lega

Sono ore concitate e di grande sofferenza in casa Lecce dopo il lutto che ha colpito in mattinata il club salentino, dopo la scioccante scomparsa a soli 38 anni di Graziano Fiorita, fisioterapista della società.

La partita contro l’Atalanta, inizialmente prevista per domani sera, è stata spostata a domenica, una decisione che però non trova il favore della società giallorossa. La scelta della data in cui riprogrammare l’incontro è stata presa unilateralmente da Lega Serie A, con il Lecce che avrebbe voluto un po’ più di tempo per affrontare il lutto e preparare quindi la trasferta. Il Lecce dunque esprime indirettamente dissenso nei confronti della decisione. Il club salentino oggi è rientrato a casa e non si è allenato, lo stesso accadrà domani. A quanto si apprende, nessuno è nelle condizioni ideali per pensare al campo.