Bologna-Empoli, i convocati di Italiano: tre rientri e un assente per infortunio

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Empoli, in programma per stasera, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei convocati. Torna in lista Skorupski,, così come Calabria e Ferguson. Emil Holm invece non sarà a disposizione per la partita del Dall’Ara a causa di un risentimento al polpaccio sinistro accusato durante la rifinitura.

L’elenco completo Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Calabria, De Silvestri, Erlic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda. Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega. Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola.