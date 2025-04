Bologna, Sartori: “Champions? Calendario complicato. Voci sul Milan? Ecco cosa penso”

Sui tanti calciatori stranieri presenti in Italia: “È anche giusto e normale in un mercato ormai globalizzato, dove magari i costi all’estero sono più bassi rispetto a quelli per i profili italiani per cui bisogna stare sempre all’erta. Certo noi tutti vorremmo italiani per mille motivi, anche per dare un’identità alla propria squadra, un senso di appartenenza, ma purtroppo non è semplice”.

Sulla corsa verso la Champions di Orsolini e compagni: “Difficilissima, non abbiamo un bel calendario. Noi proveremo a fare fino alla fine il nostro percorso, poi dove arriveremo si vedrà”.

Infine, una battuta sul suo futuro dopo i rumors di mercato sul Milan: “Devo pensare solo ed esclusivamente al Bologna”.