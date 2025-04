Empoli, D’Aversa: “Usciamo da questo traguardo storico con onore. Adesso pensiamo alla salvezza”

Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, ha parlato così ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta contro il Bologna nella semifinale di Coppa Italia.

Empoli, le dichiarazioni di D’Aversa

Così D’Aversa a Mediaset: “Usciamo da questo traguardo storico con onore, il rammarico è soprattutto all’andata. Il pareggio poteva starci, avevo chiesto ai miei di ragionare come se fosse una partita secca. I ragazzi hanno dimostrato di essere seri, hanno fatto una partita seria. Nelle prossime gare andremo in campo per dimostrare di meritare la permanenza in Serie A. Colombo in panchina? Scelta programmata. Ho visto segnali positivi, per raggiungere il nostro obiettivo abbiamo bisogno di tutti”.

Concedetemi un pensiero per Graziano Fiorita. Un abbraccio a tutta la famiglia, ero molto legato a lui”.