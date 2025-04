Inter, Inzaghi e la rabbia con il IV ufficiale: “Non dare recupero! Non prendermi per il c***”

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, si è molto arrabbiato nel finale della sfida di Coppa Italia contro il Milan, decisiva per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, con il tecnico piacentino che ha protestato in maniera veemente nei confronti del quarto ufficiale. Labiale molto chiaro verso Aureliano: “Non voglio il recupero! Non mi prendete per il cu**! Non lo voglio!“. 3-0, titoli di coda per il Triplete dopo il ko di Bologna e, soprattutto, con gli “ole” di San Siro da parte dei tifosi rossoneri, con il solo pensiero di tutta l’Inter di tornare immediatamente negli spogliatoi.

Inter, Inzaghi furioso contro il Milan

In conferenza stampa non ha avuto mezzi termini: “Il finale di stagione va gestito con analisi e fiducia. Ci spiace aver perso davanti ai nostri tifosi, ma questo è il calcio. Non dovevamo finire sotto di un gol il primo tempo, dovevamo essere più bravi nelle due aree. La prima mezzora è quella fatta meglio nei derby di questa stagione”.

Soffermandosi anche sui giocatori infortunati e soprattutto in vista del doppio impegno contro la Roma e quello valevole per l’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona di Flick. “Vorrei avere Thuram, Dumfries e Zielinski, ma sappiamo che non ci sono. Negli ultimi 3 derby non abbiamo avuto Thuram e Lautaro insieme, è normale ci siano delle assenze. Ora ho bisogno di tutti, nessuno escluso. Non ho certezze, ogni gara è una finale di Coppa del mondo. C’è fiducia per domenica, ma non ancora la certezza. Vedremo nei prossimi giorni”.

Tre giorni da mettere velocemente nel dimenticatoio per Lautaro e compagni: prima la sconfitta all’ultimo minuto contro il Bologna in campionato grazie al super gol di Orsolini in semi-rovesciata, poi un altro ko contro il Milan, anche in Coppa Italia, con il primo obiettivo stagionale miseramente fallito…