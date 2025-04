Nadal: “Sinner? Gli credo, è innocente e onesto. Protocolli anti-doping? Ecco cosa penso”

Jannik Sinner è pronto per il ritorno in campo. Il numero 1 al Mondo, dopo il patteggiamento e la conseguente squalifica per il caso Clostebol, parteciperà agli Internazionali di Roma. Proprio riguardo la sua squalifica si è espresso Rafael Nadal, fuoriclasse spagnolo.

Le dichiarazioni di Nadal su Sinner

Nadal, intervistato dal Telegraph, ha dichiarato: “Il caso non ha fatto bene ma delle volte capitano degli incidenti. Credo a Sinner, non ha mai voluto imbrogliare o avere vantaggi. Ha pagato, il caso è chiuso. Sono sicuro non solo che sia innocente, ma che è anche una persona onesta”.

Sui protocolli anti-doping: “Se non ci piace il loro funzionamento, allora le persone coinvolte dovrebbero impegnarsi per migliorarli. Ma non mi piace parlare male del nostro sport. Quei protocolli sono stati da noi sempre accettati e sottoscritti“.