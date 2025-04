Serie A, l’Inter ospita la Roma: tornerà al successo? Napoli contro il Torino

Non solo corsa al titolo. La 34esima giornata di Serie A sarà caratterizzata ancora una volta da una serie di sfide che possono essere decisive anche per la conquista di un posto che valga l’Europa, nonché la corsa alla salvezza. Vediamo nel dettaglio.

Occhi puntati, in primo luogo, sul big match tra Inter e Roma. La sfida di San Siro potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per il Napoli di Conte: in questo momento, nerazzurri e partenopei sono in testa alla classifica del campionato con 71 punti. La squadra di Inzaghi è reduce da una sconfitta al photofinish contro il Bologna, mentre i capitolini hanno superato il Verona, raggiungendo quota 57 punti. I ragazzi di Ranieri lotteranno fino alla fine per un posto tra le prime sei.

La vittoria dell’Inter questo fine settimana pagherebbe su Planetwin365 1,71 volte la posta; come su Unibet e WilliamHill. Molto interessante anche la quota dell’Over 2,5, ipotizzando che vengano realizzate almeno tre reti durante la partita: su Planetwin365 si parla di 1,80 volte la posta; su Betclic e WilliamHill la quota è invece di 1,81. Segnaliamo anche il risultato esatto 2-1 in favore dell’Inter: parliamo di 8,72 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 7,50 e su William Hill 8,00.

Sarà il Torino l’avversario del Napoli. La sfida è prevista al Maradona e vede nettamente favoriti i partenopei: segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 proposta a 2,12; su Betclic 2,00 e su Unibet 2,10. Da provare anche l’Over 1,5 Casa, su Planetwin365 proposto a 1,65; su Betclic a 1,59 e su Unibet a 1,61.

L’Atalanta di Gasperini cerca la terza vittoria di fila. La Dea, che è terza in classifica con 64 punti, ospiterà il Lecce al Gewiss Stadium. Molto interessante la quota della giocata “Handicap 1 (-1)”, ipotizzando che l’Atalanta possa vincere la partita con almeno due reti di scarto: si parla di 1,76 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,67 e su Unibet 1,73. Segnaliamo anche la giocata “NoGoal”, su Planetwin365 proposta a 1,70; su Unibet è invece a 1,79 e su Betclic a 1,67.

Match sulla carta abbordabile per la Juventus di Tudor, la quale ospiterà il Monza dopo la sconfitta di Parma. Da provare l’Over 2,5 Casa: su Planetwin365 si parla di 2,05 volte la posta; come su Unibet, mentre su Betclic la quota è di 1,91.