Argentina, domenica il Superclasico su SI

In Argentina l’hanno già ribattezzata fiesta del siglo, la festa del Secolo. Il Superclasico numero 264 è già destinato a entrare nella storia, tanto quanto il Mas Monumental è pronto a divampare in un’esplosione di suoni e colori, con l’intento di creare un’atmosfera vulcanica, elettrizzante per il River, soffocante per il Boca.

Previsto il tutto esaurito

Innanzitutto un dato, quello dei biglietti venduti: 85 mila in tutto, esauriti in una manciata di minuti mercoledì. Cifra vertiginosa, vicina a quella record del 1976 del Cilindro di Avellaneda, che contenne 90 mila tifosi in una finale di campionato incandescente in campo neutro.

Domenica il Superclasico

Non sarà la stessa atmosfera – anche perché è ancora presto per giocarsi qualcosa in questa stagione –, ma River-Boca di domenica ha tutte le caratteristiche per essere davvero una festa creata ad arte. Dal completamento dei lavori al Monumental nell’ultimo mese, che hanno previsto anche l’installazione di uno schermo gigante e di un anello LED per giochi di luce spettacolari, allo sforzo collettivo di alcuni gruppi di tifosi per la creazione di una coreografia quasi senza precedenti. Bandiere, striscioni giganti e forse, previe ulteriori autorizzazioni, l’enorme maglia della finale Libertadores 2018 a coprire quasi interamente la curva Sivori, con tanto di scritta “El más grande de la historia” per ricordare a chiunque – stando al pubblico del Monumental – chi sia sempre un passo avanti nell’affascinante eterno scontro tra Millionarios e Xeneizes.