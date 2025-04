Bologna, tegola per Italiano: c’è lesione per un difensore

Vincenzo Italiano sceglie il solito 4-2-3-1 con Ravaglia tra i pali, difesa formata da De Silvestri, Beukema, Lucumi e Lykogiannis. In mediana spazio a Moro e Freuler, sulla trequarti ci sono Orsolini, Fabbian e Cambiaghi alle spalle di Dallinga. Castro va in panchina. Roberto D’Aversa prova l’impresa con il 3-4-2-1: davanti a Seghetti ci sono Tosto, Marianucci e De Sciglio. Sugli esterni di centrocampo spazio a Ebuehi e Cacace, in mezzo Bacci e Sambia. Solbakken e Kovalenko agiscono invece alle spalle di Konate.

I padroni di casa partono forte. al 4′ D Silvestri ci prova di testa ma il suo tentativo termina sul fondo. Tre minuti più tardi ecco il vantaggio rossoblù: Moro prende palla al limite dell’area, crossa dalla destra per Fabbian che con un colpo di testa beffa in controtempo Seghetti. I felsinei continuano a spingere, ci prova anche Lykogiannis ma questa volta l’estremo difensore dell’Empoli si salva. Al 12′ chance per i toscani: Konate verticalizza per Solbakken, la palla termina sull’esterno della rete. Al quarto d’ora Bologna vicino al raddoppio: Dallinga va sicuro in tap-in ma Seghetti para d’istinto puro. Alla mezz’ora l’Empoli la pareggia: Solbakken tira, Ravaglia respinge, sulla ribattuta Kovalenko non può sbagliare.

Nel secondo tempo il Bologna torna a riversarsi in avanti: al 56′ ci prova anche Cambiaghi ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 70′ Dominguez viene servito in verticale da Fabbian, l’argentino si fa chiudere da Seghetti. Sempre l’esterno ci prova due minuti più tardi, il suo destro però non inquadra la porta. Negli ultimi minuti i rossoblù continuano a premere e all’85’ passano: Lykogiannis crossa per Dallinga, bravo a superare ancora Seghetti. Termina 2-1 il ritorno tra le due squadre: il Bologna torna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni, affronterà il Milan.