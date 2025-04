Il Real Madrid ha deciso di non partecipare alla conferenza stampa ufficiale pre-partita, all’allenamento e alle foto ufficiali in vista della finale di Copa del Rey contro il Barcellona. Questo quanto riportato da Marca, secondo cui “la gravità degli eventi accaduti durante la conferenza stampa della squadra arbitrale prima della finale di Copa del Rey ha portato il club madrileno a non partecipare a nessuno degli eventi ufficiali della Federazione”.