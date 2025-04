Manchester City, Guardiola: “La stagione non è buona. Rodri? Ecco cosa penso”

Il Manchester City si avvicina alla semifinale di FA Cup. Tra due giorni affronterà il Nottingham Forest. Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa: “Prima dobbiamo arrivare in finale, vincere la coppa renderebbe meno amara la stagione. Troppi match questa stagione non sono stati buoni, ma eviteremmo danni maggiori per il club”.

Manchester City, le parole di Guardiola

“ Vincere la FA Cup? Prima dobbiamo arrivare in finale. Troppe gare questa stagione non sono stati buoni, ma eviteremmo danni maggiori per il club. Dal mio punto di vista, la cosa più importante della stagione è la Premier League. La FA Cup ci mantiene al sicuro, ma la Premier League determina quanto buona è stata la tua stagione, e non è stata buona. È nelle nostre mani e abbiamo l’opportunità di essere la terza squadra consecutiva in finale della FA Cup. Speriamo di farcela”.

Su Rodri: “Mi piace molto, il ragazzo non gioca e gli permetto di essere un allenatore. Aiuterà i ragazzi e questo è il modo in cui creiamo una squadra. È qualcosa di speciale quando i ragazzi che sono infortunati e non giocano si aiutano a vicenda. Mi piace molto”.