Monza, Nesta: “Non possiamo essere la peggiore squadra della storia serie A”

“Ci abbiamo provato sempre, ma al di là della retrocessione o meno, non possiamo essere la peggiore squadra della storia serie A, non possiamo finire così. A cinque giornate dalla fine abbiamo sette giocatori fuori, ne abbiamo venduti quattro a gennaio, Il rimpianto è che, quando avevano una squadra più tosta, non siamo riusciti a fare risultato: forse il mercato sarebbe stato diverso”.

Sulla partita contro i bianconeri: “Bisogna fare punti. Bisogna muovere la classifica, dobbiamo fare tre punti. C’è questo record negativo, nella speranza di non portarcelo dietro, da raggiungere. La Juve è una squadra forte, sarà avvelenata, giocherà in uno stadio molto caldo. Dovremo essere intelligenti anche a capire quello che potrà essere il momento”.