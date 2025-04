Mutua Madrid Open, Paolini show: l’azzurra travolge Boulter e avanza al turno successivo

Jasmine Paolini show sulla terra rossa: la tennista azzurra ha battuto nettamente Katie Boulter al secondo turno del Mutua Madrid Open. Per lei era l’esordio nel torneo. Un’ora di gioco per la Paolini, che ha surclassato la sua avversaria in un match senza storia sin dalle prime battute: subito break nel primo set, chiuso in mezz’ora con il parziale di 6-1. La musica non è cambiata nel secondo set, con Paolini che ha continuato il suo gioco aggressivo, ha strappato ancora il break per poi gestire con calma il finale di match: 6-1 6-2 il risultato finale in favore dell’italiana, che avanza dunque al turno successivo. Sfiderà la vincitrice tra Maria Sakkari e Magda Linette.