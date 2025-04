Venezia, Di Francesco: “Il Milan vorrà dare continuità al derby. Ha un grande potenziale offensivo”

Il 2-2 vi ha più confortato o fatto arrabbiare?

“Abbiamo perso un po’ di focus durante la gara e su quello abbiamo lavorato, lì per lì è normale pensare a cose negative. Avevo parlato di un mini-torneo iniziato di 2 partite fa, dove eravamo con un handicap di 5 punti dal Lecce. Colgo l’occasione di mandare un abbraccio alla famiglia di Graziano per quanto accaduto, sono molto vicino alla famiglia ed alla moglie”.

Sull’abbraccio a Yeboah?

“I rapporti crescono con il tempo, ci si conosce meglio, un abbraccio da uomo a uomo o da papà a figlio. Mi fa piacere, lo ha fatto spontaneamente”.

Dal Milan ti aspetti turnover?

“Qualche cambio me lo posso aspettare, anche se nelle ultime tutti si potevano aspettare qualche cambio e non lo ha fatto. Cerchiamo di essere pronti a tutti, ma il dna del Milan è quello lì e non cambierà”.

Ha visto gli “occhi della tigre” in Fila?

“L’ho visto più sicuro. Ovvio che aiuti l’autostima, anche per avere la stima di tutto l’ambiente, avevamo parlato dei fischi tramutati in applausi. Non basta, bisogna dare continuità, è quello che cerchiamo”.

Filip Stankovic come sta?

“Si sta allenando con la squadra da una settimana e sono molto contento di questo”.