Atalanta-Lecce si gioca? Ecco la decisione definitiva!

Atalanta-Lecce dovrebbe giocarsi regolarmente domani sera alle 20.45, nonostante le poche intenzioni di scendere in campo da parte del club di Saverio Sticchi Damiani, dopo la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita.

La squadra dopo essersi allenata nelle prossime ore partirà alla volta di Bergamo dopo la tragedia cha ha colpito e scosso l’ambiente salentino. Sicuramente il clima che si respirerà al Gewiss Stadium sarà molto diverso rispetto a un normale match di campionato con i tifosi dell’Atalanta che hanno voluto mostrare sostegno ai tifosi salentino.

I sostenitori salentini, a loro volta, non saranno presenti nel settore ospiti con l’Atalanta che si è allenata questa mattina in vista della gara di domani dopo le polemiche degli ultimi giorni con la Lega intransigente verso un potenziale rinvio.

Il comunicato della Lega e la vicinanza dei tifosi dell’Atalanta a quelli del Lecce

La Lega Serie A ha stabilito il rinvio della gara Atalanta – Lecce, 34ª giornata di campionato. La gara, inizialmente in programma venerdì sera, si disputerà domenica 27 aprile alle ore 20:45.

La Curva Sud dell’Atalanta ha mostrato la propria vicinanza attraverso un comunicato: “La morte di Graziano Fiorita dimostra ancora una volta la mancanza di rispetto per un uomo, un padre, marito e non per ultimo professionista da parte di questo contorto mondo del calcio. Un calcio sempre più compresso e vincolato da regole che chiede a una squadra e ai propri tifosi di passare oltre il dolore e scendere in campo. La nostra storia non lo permette, dal 10/01/1993. La morte è uguale per tutti e merita il nostro rispetto. Se Atalanta-Lecce si dovesse giocare domenica 27/04/2025 non attaccheremo striscioni, non sventoleremo bandiere e tanto meno gestiremo il tifo in curva sud. Rispettiamo il dolore della U.S. Lecce, dei suoi tifosi e di tutta la famiglia Fiorita”.