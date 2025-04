Atalanta, rinviati a domani i convocati: in dubbio un big

Non arrivano buone notizie in casa Atalanta. La Dea, infatti, potrebbe dover fare a meno del suo centravanti Mateo Retegui, per la sfida contro il Lecce.

Atalanta, il comunicato

Ecco cosa comunica il club lombardo: “La lista dei convocati verrà diramata domani in tarda mattinata, in quanto Mateo Retegui si sottoporrà nelle prossime ore ad accertamenti strumentali per un affaticamento al flessore destro“.